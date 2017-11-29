Украинцев предупреждают о тумане и гололедице

Гололеда на будет только на юге Украины.

В большинстве областей Украины ожидается гололедица / УНИАН

Сегодня, 29 ноября, в большинстве регионов Украины ожидается туман и гололедица.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Днем 29 ноября в Украине, кроме юга, местами гололед, на дорогах гололедица; в западных областях туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 29 ноября, в Украине пройдут дожди и снег, на юге до +9°.