В Киеве сегодня пройдет снег, днем температура 0°
Согласно данным Погода УНИАН, 29 ноября в столице пройдет снег, днем до 0°.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем 0°, вечером - до -1°. Ветер юго-восточный, до 4,1 м/с.
В аэропорту "Львов" предупредили об изменениях в расписании рейсов из-за погоды
Солнце в столице взошло в 07:31, а зайдет в 15:59.
Как сообщал УНИАН, 28 ноября в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, на востоке ночью похолодает до -6°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+27°... +14°
-
Днепр+30°... +17°
-
Донецк+29°... +15°
-
Житомир+29°... +13°
-
Запорожье+31°... +18°
-
Ивано-Франковск+25°... +10°
-
Киев+29°... +15°
-
Кировоград+30°... +15°
-
Луганск+31°... +15°
-
Луцк+24°... +10°
-
Львов+22°... +8°
-
Николаев+31°... +14°
-
Одесса+31°... +15°
-
Полтава+29°... +16°
-
Ровно+24°... +9°
-
Симферополь+27°... +15°
-
Сумы+29°... +15°
-
Тернополь+25°... +11°
-
Харьков+29°... +16°
-
Херсон+31°... +14°
-
Хмельницкий+27°... +12°
-
Черкассы+30°... +13°
-
Чернигов+30°... +13°
-
Черновцы+29°... +14°
Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, дождь
Погода Стерлинг
Ощущается как: +22 °
Влажность: 64 %
Давление: 765 мм
Ветер: 2.4 м/с
Вероятность осадков: 76 %
Восход: 06:07
Закат 20:06
Фаза луны:
Лента новостей