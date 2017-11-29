В Украине сегодня пройдут дожди и снег, в большинстве областей будет холодно (карта)

08:06, 29 ноября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 29 ноября, в Украине пройдут дожди и снег, на юге до +9°.

В Украине сегодня местами пройдет снег / УНИАН
В Украине сегодня местами пройдет снег / УНИАН

На востоке пройдет снег, температура днем до +1°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +9°.

В аэропорту "Львов" предупредили об изменениях в расписании рейсов из-за погоды

На западе Украины местами пройдут дожди. Днем до +4°.

В северных областях снег. Температура до -1°. В центре местами ожидаются осадки, температура до +4°.

Прогноз на 29 ноября / УНИАН
Прогноз на 29 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 29 ноября — день Святого Матфея, апостола и евангелиста, Ефросинии, Семена. Если в день апостола Матфея веют буйные ветры, то быть метелям и метелям до Николая зимнего (19 декабря).

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