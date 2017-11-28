Завтра в Киеве будет холодно, пройдет снег

17:00, 28 ноября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 29 ноября в столице пройдет снег, днем до 0°.

В Киеве завтра пройдет снег / УНИАН
В Киеве завтра пройдет снег / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем 0°, вечером - до -1°. Ветер юго-восточный, до 4,1 м/с.

Сегодня в Украине пройдут дожди и мокрый снег (карта)

Солнце в столице взойдет в 07:31, а зайдет в 15:59.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, на востоке ночью похолодает до -6°.

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