В Украине завтра пройдут дожди и снег (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 29 ноября, в Украине пройдут дожди и снег, практически во всех регионах будет холодно.
На востоке пройдет снег, температура ночью до +1°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +9°.
В Киеве сегодня пройдет снег с дождем, днем до +3°
На западе Украины в среду местами пройдут дожди. Днем до +4°.
В северных областях пройдет снег. Температура до -3°. В центре местами пройдут дожди и мокрый снег, температура до +4°.
Согласно народному прогнозу, 29 ноября — день Святого Матфея, апостола и евангелиста, Ефросинии, Семена. Если в день апостола Матфея веют буйные ветры, то быть метелям до Николая зимнего (19 декабря).
Прогноз погоды в Украине на среду, 29 ноября
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Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+30°... +17°
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Донецк+29°... +15°
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Житомир+29°... +13°
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Запорожье+31°... +18°
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Ивано-Франковск+25°... +10°
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Киев+29°... +15°
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Кировоград+30°... +15°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+24°... +10°
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Львов+22°... +8°
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Николаев+31°... +14°
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Одесса+31°... +15°
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Полтава+29°... +16°
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Ровно+24°... +9°
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Симферополь+27°... +15°
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Сумы+29°... +15°
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Тернополь+25°... +11°
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Харьков+29°... +16°
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Херсон+31°... +14°
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Хмельницкий+27°... +12°
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Черкассы+30°... +13°
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Чернигов+30°... +13°
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Черновцы+29°... +14°
Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, дождь
Погода Стерлинг
Ощущается как: +22 °
Влажность: 64 %
Давление: 765 мм
Ветер: 2.4 м/с
Вероятность осадков: 76 %
Восход: 06:07
Закат 20:06
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