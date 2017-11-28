В Украине завтра пройдут дожди и снег (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 29 ноября, в Украине пройдут дожди и снег, практически во всех регионах будет холодно.

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На востоке пройдет снег, температура ночью до +1°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +9°.

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На западе Украины в среду местами пройдут дожди. Днем до +4°.

В северных областях пройдет снег. Температура до -3°. В центре местами пройдут дожди и мокрый снег, температура до +4°.

Согласно народному прогнозу, 29 ноября — день Святого Матфея, апостола и евангелиста, Ефросинии, Семена. Если в день апостола Матфея веют буйные ветры, то быть метелям до Николая зимнего (19 декабря).

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