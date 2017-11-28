На Аляске произошло землетрясение

15:31, 28 ноября 2017
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

На Аляске произошло землетрясение / activerain.com
На Аляске произошло землетрясение / activerain.com

В понедельник, 27 ноября, на Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,3.

В результате землетрясения в Китае пострадали шесть человек

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 72 км на юго-восток от города Уиттиер. Очаг землетрясения залегал на глубине 15,7 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате двух землетрясений в Азербайджане повреждены 132 дома. Наибольший ущерб нанесен селу Чеменли, где пострадали 36 домов.

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