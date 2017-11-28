Аэропорт на Бали закрыли еще на один день из-за извержения вулкана

Вулкан продолжает выбрасывать столпы дыма и пепла на высоту около 3000 метров.

Иллюстрация / REUTERS

Аэропорт Нгурах-Рай на индонезийском острове Бали закрыли до 7 утра 29 ноября из-за извержения вулкана Агунг.

Читайте также Вулкан Попокатепетль в Мексике выбросил пепел на высоту три тысячи метров

Вулкан продолжает выбрасывать столпы дыма и пепла на высоту около 3000 метров из двух кратеров, существует вероятность начала еще более мощного и масштабного извержения, передает Xinhua со ссылкой на Центр вулканологии и геологических катастроф Индонезии.

Сейчас выбросы пепла и дыма распространяются на восток и юго-восток от вулкана со скоростью 5 км в час.

Напомним, ранее из-за извержения вулкана Агунг с острова Бали эвакуировали 40 тысяч человек.