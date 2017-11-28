Аэропорт на Бали закрыли еще на один день из-за извержения вулкана

14:31, 28 ноября 2017
333

Вулкан продолжает выбрасывать столпы дыма и пепла на высоту около 3000 метров.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Аэропорт Нгурах-Рай на индонезийском острове Бали закрыли до 7 утра 29 ноября из-за извержения вулкана Агунг.

Вулкан Попокатепетль в Мексике выбросил пепел на высоту три тысячи метров

Вулкан продолжает выбрасывать столпы дыма и пепла на высоту около 3000 метров из двух кратеров, существует вероятность начала еще более мощного и масштабного извержения, передает Xinhua со ссылкой на Центр вулканологии и геологических катастроф Индонезии.

Сейчас выбросы пепла и дыма распространяются на восток и юго-восток от вулкана со скоростью 5 км в час.

Напомним, ранее из-за извержения вулкана Агунг с острова Бали эвакуировали 40 тысяч человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды в реках Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды в реках
Погода на выходные: в Украине ожидаются дожди и грозы, жара начнет отступать (карта) Погода на выходные: в Украине ожидаются дожди и грозы, жара начнет отступать (карта)
На Гавайях начал извергаться вулкан Килауэа (видео) На Гавайях начал извергаться вулкан Килауэа (видео)
В Киеве сегодня до +29°, без осадков В Киеве сегодня до +29°, без осадков
В Киеве завтра без осадков, температура до +29° В Киеве завтра без осадков, температура до +29°
Завтра в Украине будет жарко и без осадков (видеопрогноз) Завтра в Украине будет жарко и без осадков (видеопрогноз)
Аномально жаркий май: в Киеве за сутки зафиксировано три температурных рекорда Аномально жаркий май: в Киеве за сутки зафиксировано три температурных рекорда

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, дождь
Погода Стерлинг
64 %
765 мм
2.4 м/с
76 %
Лента новостей