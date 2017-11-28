В Украину 1 декабря придет потепление - синоптик

Завтра сохранится холодная погода.

Иллютсрация / REUTERS

В пятницу, 1 декабря, почти по всей Украине потеплеет, однако ожидаются дожди и сильный ветер.

Читайте также В Киеве сегодня пройдет снег с дождем, днем до +3°

Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"1 декабря потеплеет везде, кроме запада, штормовой ветер, дожди (на западе ночью снег)", - пишет она.

По словам Диденко, завтра, 29 ноября, в Украине будет холодно, пройдут дожди и мокрый снег. В частности, в Киеве ожидается мокрый снег и дождь, ночью 1 градус мороза, днем 1 градус тепла.

Напомним, 28 ноября в Украине пройдут дожди и мокрый снег, на юге до +12°.