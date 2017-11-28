В Украину 1 декабря придет потепление - синоптик
Завтра сохранится холодная погода.
В пятницу, 1 декабря, почти по всей Украине потеплеет, однако ожидаются дожди и сильный ветер.
В Киеве сегодня пройдет снег с дождем, днем до +3°
Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
"1 декабря потеплеет везде, кроме запада, штормовой ветер, дожди (на западе ночью снег)", - пишет она.
По словам Диденко, завтра, 29 ноября, в Украине будет холодно, пройдут дожди и мокрый снег. В частности, в Киеве ожидается мокрый снег и дождь, ночью 1 градус мороза, днем 1 градус тепла.
Напомним, 28 ноября в Украине пройдут дожди и мокрый снег, на юге до +12°.
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