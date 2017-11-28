В Украину 1 декабря придет потепление - синоптик

13:39, 28 ноября 2017
376

Завтра сохранится холодная погода.

Иллютсрация / REUTERS
Иллютсрация / REUTERS

В пятницу, 1 декабря, почти по всей Украине потеплеет, однако ожидаются дожди и сильный ветер.

В Киеве сегодня пройдет снег с дождем, днем до +3°

Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"1 декабря потеплеет везде, кроме запада, штормовой ветер, дожди (на западе ночью снег)", - пишет она.

По словам Диденко, завтра, 29 ноября, в Украине будет холодно, пройдут дожди и мокрый снег. В частности, в Киеве ожидается мокрый снег и дождь, ночью 1 градус мороза, днем 1 градус тепла.

Напомним, 28 ноября в Украине пройдут дожди и мокрый снег, на юге до +12°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Наводнение в Кении уже унесло жизни более сотни человек (видео) Наводнение в Кении уже унесло жизни более сотни человек (видео)
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды в реках Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды в реках
На Гавайях начал извергаться вулкан Килауэа (видео) На Гавайях начал извергаться вулкан Килауэа (видео)
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве сегодня до +29°, без осадков В Киеве сегодня до +29°, без осадков
В Украине сегодня без осадков, температура до +30° (карта) В Украине сегодня без осадков, температура до +30° (карта)
Синоптик сообщила, когда украинцам следует ожидать ослабления жары Синоптик сообщила, когда украинцам следует ожидать ослабления жары

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, дождь
Погода Стерлинг
64 %
765 мм
2.4 м/с
76 %
Лента новостей