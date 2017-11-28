В аэропорту "Львов" предупредили об изменениях в расписании рейсов из-за погоды

Там сообщили об отмене и задержке нескольких рейсов, как международных, так и внутренних.

Из-за погодных условий во львовском аэропорту отменены несколько рейсов / portal.lviv.ua

В аэропорту "Львов" предупредили пассажиров об изменениях в расписании рейсов из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

Читайте также В Черновцах из-за непогоды самолет из Киева не смог приземлиться и был вынужден вернуться в столицу«В связи с неблагоприятными метеоусловиями и с решением экипажа воздушного судна авиакомпании LOT Polish Airlines, самолет, который должен был прибыть во Львов вчера в 00:50 рейсом LO757 не вылетел из Варшавы. Соответственно рейс LO758 авиакомпании LOT Polish Airlines, время отправления из Львова 06:25 (сегодня) отменен. Части пассажиров рейса переборонировали билеты на Киев, остальным – на следующие рейсы из Львова в Варшаву по расписанию», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что рейс №PS 033 Киев (Борисполь)-Львов авиакомпании МАУ, который должен был прибыть вчера по расписанию в 20:40 в Львов, был перенаправлен в Борисполь.

«Ситуация сегодня. Рейс № PS 034 Львов-Киев (Борисполь), время отправления 07:00 авиакомпании МАУ будет объединен с рейсом №PS 036 Львов-Киев (Борисполь),время отправления которого-11:30. Поскольку рейс №PS 036 задерживается из Борисполя, отправление воздушного судна из Львова будет с задержкой (примерно на час). Предварительно, время отправления из Львова 12:30», - добавили в аэропорту.

Напомним, сегодня, 28 ноября, в Украине погода будет облачной. В восточной части без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура там днем 0-5 градусов мороза.

На Одесщине, Николаевщине и Херсонщине дожди, температура 3-8 градусов тепла. На остальной территории местами небольшие осадки с прекращением в западных областях, температура 0-5 градусов тепла.