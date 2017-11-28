Эпицентр подземных толчков располагался рядом с городом Гуаякиль

В Эквадоре произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Во вторник, 28 ноября, в Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 5,0.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 9 км на северо-запад от города Гуаякиль. Очаг землетрясения залегал на глубине 65,7 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, три человека получили ранения в результате землетрясения в Тибетском автономном районе Китая.