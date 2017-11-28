На юге Украины и в Приазовье объявили штормовое предупреждение

11:37, 28 ноября 2017
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Ожидается сильный ветер.

На юге ожидается сильный ветер / УНИАН
На юге ожидается сильный ветер / УНИАН

Сегодня, 28 ноября, на юге Украины и в Приазовье объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий.

Сегодня в Украине пройдут дожди и мокрый снег (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой областях, в Крыму и Приазовье порывы ветра 15-20 м/с; в Одесской области местами сильный дождь.

Напомним, 28 ноября в Киеве ожидается гололедица и налипание мокрого снега.

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