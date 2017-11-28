Вулкан Попокатепетль в Мексике выбросил пепел на высоту три тысячи метров

Действующий вулкан продолжает выбрасывать пепел.

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Вулкан Попокатепетль в Мексике выбросил столб пепла высотой три тысячи метров.

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Об этом сообщил в Twitter национальный координатор службы гражданской обороны Мексики Луис Фелипе Пуэнте.

"Попокатепетль в 15:29 выбросил пепел на высоту 3 тысячи метров", - написал он.

La #Exhalación del #Popocatépetl de las 15:29 ascendió a los 3,000 metros de altura. pic.twitter.com/OjjgoCQrjX — Luis Felipe Puente (@LUISFELIPE_P) November 27, 2017

Напомним, около 59 тысяч пассажиров оказались заблокированными в аэропорту Бали (Индонезия) из-за извержения вулкана Агунг.