Вулкан Попокатепетль в Мексике выбросил пепел на высоту три тысячи метров

10:34, 28 ноября 2017
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Действующий вулкан продолжает выбрасывать пепел.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Вулкан Попокатепетль в Мексике выбросил столб пепла высотой три тысячи метров.

В Индонезии из-за извержения вулкана эвакуировали 40 тысяч человек

Об этом сообщил в Twitter национальный координатор службы гражданской обороны Мексики Луис Фелипе Пуэнте.

"Попокатепетль в 15:29 выбросил пепел на высоту 3 тысячи метров", - написал он.

Напомним, около 59 тысяч пассажиров оказались заблокированными в аэропорту Бали (Индонезия) из-за извержения вулкана Агунг.

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