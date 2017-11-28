Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах

В Киеве пройдет мокрый снег.

Киевлян предупреждают о гололедице / УНИАН

Сегодня, 28 ноября, в Киеве ожидается гололедица и налипание мокрого снега.

Читайте также В Киеве сегодня пройдет снег с дождем, днем до +3°

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"28 ноября в столице налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с", - говорится в сообщении.

В КГГА обращаются к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах. Пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.

Напомним, 28 ноября в Украине пройдут дожди и мокрый снег, на юге до +12°.