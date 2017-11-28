В Киеве сегодня пройдет снег с дождем, днем до +3°

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 28 ноября, в столице пройдет снег с дождем, днем до +3°.

В Киеве сегодня пройдет мокрый снег / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до 0°. Ветер юго-восточный, до 4,1 м/с.

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Солнце в столице взошло в 07:31, а зайдет в 15:59.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, на востоке ночью похолодает до -6°.

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