Сегодня в Украине пройдут дожди и мокрый снег (карта)

08:03, 28 ноября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 28 ноября в Украине пройдут дожди и мокрый снег, на юге до +11°.

Сегодня в Украине пройдет мокрый снег / УНИАН
Сегодня в Украине пройдет мокрый снег / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до -1°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +12°.

Погода на неделю: Украину накроют дожди и мокрый снег (карта)

На западе Украины местами пройдут дожди и мокрый снег. Днем до +2°.

В северных областях снег. Температура до +3°. В центре местами ожидаются осадки, температура до +4°.

Прогноз погоды на 28 ноября / УНИАН
Прогноз погоды на 28 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 28 ноября — день памяти мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива, Варвары, Дмитрия. Снег, выпавший на Гурия, вплоть до весны не растает.

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