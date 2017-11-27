Украина окажется в зоне противостояния циклона и антициклона
Циклон господствует на юге Европы, а антициклон - на востоке. Украина окажется в зоне их противостояния, прогнозирует Диденко.
Украина на этой неделе окажется в зоне противостояния синоптических антиподов - циклона, который господствует на юге Европы, и антициклона - на востоке. Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
Погода на неделю: Украину накроют дожди и мокрый снег (карта)
"Антициклон давит, циклон оказывает сопротивление - и, как следствие, на Левобережной Украине усиливается ветер. Направление юго-восточное, скорость 5-12 м/с, местами возможны порывы до 15-18 м/с", - говорится в ее сообщении.
Синоптик рассказала, что на протяжении 27-28 ноября дождь и мокрый снег наиболее вероятны на севере, западе, в Одесской, Винницкой, Николаевской областях и в Крыму.
Диденко прогнозирует, что первая половина недели будет холодной, во второй половине ожидается потепление, но с осадками и ветром.
Как заявляла заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова, к территории Украины идет штормовой циклон из Скандинавии, который принесет немало неприятных погодных ситуаций.
Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+30°... +17°
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Донецк+29°... +15°
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Житомир+29°... +13°
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Запорожье+31°... +18°
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Ивано-Франковск+25°... +10°
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Киев+29°... +15°
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Кировоград+30°... +15°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+24°... +10°
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Львов+22°... +8°
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Николаев+31°... +14°
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Одесса+31°... +15°
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Полтава+29°... +16°
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Ровно+24°... +9°
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Симферополь+27°... +15°
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Сумы+29°... +15°
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Тернополь+25°... +11°
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Харьков+29°... +16°
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Херсон+31°... +14°
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Хмельницкий+27°... +12°
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Чернигов+30°... +13°
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