Украина окажется в зоне противостояния циклона и антициклона

Циклон господствует на юге Европы, а антициклон - на востоке. Украина окажется в зоне их противостояния, прогнозирует Диденко.

Первая половина недели в Украине будет холодной / фото УНИАН

Украина на этой неделе окажется в зоне противостояния синоптических антиподов - циклона, который господствует на юге Европы, и антициклона - на востоке. Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

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"Антициклон давит, циклон оказывает сопротивление - и, как следствие, на Левобережной Украине усиливается ветер. Направление юго-восточное, скорость 5-12 м/с, местами возможны порывы до 15-18 м/с", - говорится в ее сообщении.

Синоптик рассказала, что на протяжении 27-28 ноября дождь и мокрый снег наиболее вероятны на севере, западе, в Одесской, Винницкой, Николаевской областях и в Крыму.

Диденко прогнозирует, что первая половина недели будет холодной, во второй половине ожидается потепление, но с осадками и ветром.

Как заявляла заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова, к территории Украины идет штормовой циклон из Скандинавии, который принесет немало неприятных погодных ситуаций.