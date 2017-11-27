В Киеве завтра пройдет дождь, днем до +3°

17:00, 27 ноября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 28 ноября, в столице пройдет дождь, днем до +3°.

В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН
В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до 0°. Ветер юго-восточный, до 4,1 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 07:31, а зайдет в 15:59.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, на востоке ночью похолодает до -6°.

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