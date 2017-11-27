Завтра в Украине пройдут дожди и мокрый снег, на востоке ночью до -6° (видеопрогноз)

16:30, 27 ноября 2017
719

Согласно данным Погода УНИАН, 28 ноября в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, на востоке ночью похолодает до -6°.

В Украине завтра пройдет мокрый снег / Фото УНИАН
В Украине завтра пройдет мокрый снег / Фото УНИАН

На востоке без осадков, температура ночью до -6°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +12°.

Погода на неделю: Украину накроют дожди и мокрый снег (карта)

На западе Украины во вторник местами пройдут дожди и мокрый снег. Днем до +2°.

В северных областях пройдет снег. Температура до +3°. В центре местами ожидаются дожди, температура до +4°.

Согласно народному прогнозу, 28 ноября — день памяти мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива, Варвары, Дмитрия. Снег, выпавший на Гурия, вплоть до весны не растает.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Летняя жара в мае: погода в Киеве установила новый температурный рекорд Летняя жара в мае: погода в Киеве установила новый температурный рекорд
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды в реках Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды в реках
Лето в Украине будет жарким и засушливым - Укргидрометцентр Лето в Украине будет жарким и засушливым - Укргидрометцентр
В Киеве сегодня до +29°, без осадков В Киеве сегодня до +29°, без осадков
Синоптик сообщила, когда украинцам следует ожидать ослабления жары Синоптик сообщила, когда украинцам следует ожидать ослабления жары
В Иране в результате землетрясения пострадали 105 человек В Иране в результате землетрясения пострадали 105 человек
Аномально жаркий май: в Киеве за сутки зафиксировано три температурных рекорда Аномально жаркий май: в Киеве за сутки зафиксировано три температурных рекорда

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, дождь
Погода Стерлинг
64 %
765 мм
2.4 м/с
76 %
Лента новостей