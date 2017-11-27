Завтра в Украине пройдут дожди и мокрый снег, на востоке ночью до -6° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 28 ноября в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, на востоке ночью похолодает до -6°.

В Украине завтра пройдет мокрый снег / Фото УНИАН

На востоке без осадков, температура ночью до -6°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +12°.

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На западе Украины во вторник местами пройдут дожди и мокрый снег. Днем до +2°.

В северных областях пройдет снег. Температура до +3°. В центре местами ожидаются дожди, температура до +4°.

Согласно народному прогнозу, 28 ноября — день памяти мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива, Варвары, Дмитрия. Снег, выпавший на Гурия, вплоть до весны не растает.

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