У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло мощное землетрясение

15:33, 27 ноября 2017
438

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В понедельник, 27 ноября, у берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,1.

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 25 км на юго-восток от населенного пункта Тарон. Очаг землетрясения залегал на глубине 57,8 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения, которое произошло 23 ноября на юго-западе Китая, незначительные травмы получили шесть человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Наводнение в Кении уже унесло жизни более сотни человек (видео) Наводнение в Кении уже унесло жизни более сотни человек (видео)
Погода на выходные: в Украине ожидаются дожди и грозы, жара начнет отступать (карта) Погода на выходные: в Украине ожидаются дожди и грозы, жара начнет отступать (карта)
В Украине сегодня без осадков, температура до +30° (карта) В Украине сегодня без осадков, температура до +30° (карта)
Синоптик сообщила, когда украинцам следует ожидать ослабления жары Синоптик сообщила, когда украинцам следует ожидать ослабления жары
В Киеве завтра без осадков, температура до +29° В Киеве завтра без осадков, температура до +29°
Завтра в Украине будет жарко и без осадков (видеопрогноз) Завтра в Украине будет жарко и без осадков (видеопрогноз)
В Иране в результате землетрясения пострадали 105 человек В Иране в результате землетрясения пострадали 105 человек

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, дождь
Погода Стерлинг
64 %
765 мм
2.4 м/с
76 %
Лента новостей