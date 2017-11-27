У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло мощное землетрясение

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В понедельник, 27 ноября, у берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,1.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 25 км на юго-восток от населенного пункта Тарон. Очаг землетрясения залегал на глубине 57,8 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения, которое произошло 23 ноября на юго-западе Китая, незначительные травмы получили шесть человек.