В результате обвала горных пород в Китае погибли шесть человек

Еще девять получили травмы

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В результате обвала горных пород на юге Китая погибли шесть человек, еще девять получили травмы.

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Обвал произошел в уезде Машань Гуанси-Чжуанского автономного района. Массы горных пород обрушились на пешеходов и автомобили на шоссе, сообщает Xinhua со ссылкой на местные власти.

Камнепад был вызван совокупным воздействием природных факторов: выветриванием горных пород и недавними проливными дождями. Сейчас на месте происшествия продолжаются работы по ликвидации последствий бедствия.

Напомним, в результате обвала горных пород на севере Малайзии погибли 11 человек.