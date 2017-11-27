В результате обвала горных пород в Китае погибли шесть человек
Еще девять получили травмы
В результате обвала горных пород на юге Китая погибли шесть человек, еще девять получили травмы.
Число погибших в результате наводнения во Вьетнаме увеличилось до 48 человек
Обвал произошел в уезде Машань Гуанси-Чжуанского автономного района. Массы горных пород обрушились на пешеходов и автомобили на шоссе, сообщает Xinhua со ссылкой на местные власти.
Камнепад был вызван совокупным воздействием природных факторов: выветриванием горных пород и недавними проливными дождями. Сейчас на месте происшествия продолжаются работы по ликвидации последствий бедствия.
Напомним, в результате обвала горных пород на севере Малайзии погибли 11 человек.
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