Почти 60 тысяч туристов заблокированы в аэропорту Бали из-за извержения вулкана

13:33, 27 ноября 2017
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Аэропорт закрыли на 24 часа. 

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Около 59 тысяч пассажиров оказались заблокированными в аэропорту Бали (Индонезия) из-за извержения вулкана Агунг.

На Бали вулкан Агунг выбросил столб дыма до трех тысяч метров высотой

Пепел, который извергает вулкан, достиг воздушного пространства над аэропортом, вследствие чего 445 авиарейсов оказались сорванными, передает Reuters.

Отмечается, что пока аэропорт закрыли на 24 часа.

Ранее сообщалось, что на Бали из-за вулкана Агунг эвакуировали 40 тысяч человек.

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