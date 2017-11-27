МИД обратило внимание украинцев на отмену многих авиарейсов на Бали из-за извержения вулкана

12:19, 27 ноября 2017
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МИД советует украинцам быть осторожными во время посещения восточной части о.Бали и принять во внимание отмену многих авиарейсов.

В МИД предупредили украинцев о ситуации на Бали / фото УНИАН
В МИД предупредили украинцев о ситуации на Бали / фото УНИАН

Министерство иностранных дел Украины советует украинцам принять во внимание отмену многих авиарейсов на острове Бали из-за извержения вулкана.

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в микроблоге Twitter.

На Бали вулкан Агунг выбросил столб дыма до трех тысяч метров высотой

«Рекомендуем гражданам Украины быть осторожными во время посещения восточной части о. Бали и принять во внимание отмену многих авиарейсов в/из Индонезии (Бали, Ломбок). Консул +62 87884890918, emb_id@mfa.gov.ua», - говорится в сообщении.

По данным сайта телеканала CNN, власти Индонезии заявили о наиболее высоком возможном уровне угрозы после извержения вулкана Агунг на курортном острове Бали, что привело к закрытию главного аэропорта и эвакуации людей, проживающих рядом с вулканом.

В Международном аэропорту Нгурах-Рай рейсы отменены на период 24 часов, начиная с 7:15 утра по местному времени. В результате закрытия аэропорта около 59 тысяч местных и иностранных пассажиров не могут вылететь с острова. Кроме того, был закрыт международный аэропорт Ломбок.

Также сегодня были эвакуированы 40 тысяч жителей острова.

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