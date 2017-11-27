Погода на неделю: Украину накроют дожди и мокрый снег (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, ближе к выходным во большинстве областей потеплеет.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник во многих областях Украины пройдут дожди и мокрый снег. На юге до +10°, на западе и севере до +3°. В центре столбик термометра поднимется до +2°, на востоке до 0°.
Во вторник, 28 ноября, в Украине местами пройдут дожди со снегом. На востоке ночью до -6°.
В среду, 29 ноября, местами ожидается снег с дождем. Теплее всего будет на юге - до +10°. В остальных регионах до +3°.
В четверг практически без осадков. Ночью по стране -3°...+10°, днем на юге до +12°.
В пятницу местами пройдут дожди и мокрый снег. На юге до +16°, в остальных регионах +2°...+9°.
2 и 3 декабря в Украине пройдут дожди и снег. В субботу ночью холоднее всего будет на западе - до -6°, на остальной территории 0°…+7°. Днем температура по стране 0°...+16°. В воскресенье ночью на западе до -5°, днем в Украине контраст: от -1° до +17°.
Народный прогноз
27 ноября — день памяти апостола Филиппа, Григория, Федора. Иней на деревьях — к морозам, туман — к оттепели, а если ночью был иней, днем снег не выпадет. 28 ноября — день памяти мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива, Варвары, Дмитрия. Снег, выпавший на Гурия, вплоть до весны не растает.
В Украине сегодня пройдут дожди и мокрый снег, на юге до +11° (карта)
29 ноября — день Святого Матфея, апостола и евангелиста, Ефросинии, Семена. Если в день апостола Матфея веют буйные ветры, то быть метелям и метелям до Николая зимнего (19 декабря).
30 ноября — Григория, Никона, Лазаря, Михаила. Погода в этот день указывает на то, какой будет погода этой зимой. 1 декабря — день Платона и Романа. Каков первый день декабря, такова и вся зима будет.
2 декабря — пророка Авдея Бережного. Прилетели птицы с севера — к ранним холодам. 3 декабря — Прокла. Если на Прокла снег пошел, то на Алену Лёносейку (3 июня) пойдет дождь.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+30°... +17°
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Донецк+29°... +15°
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Житомир+29°... +13°
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Запорожье+31°... +18°
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Ивано-Франковск+25°... +10°
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Киев+29°... +15°
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Кировоград+30°... +15°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+24°... +10°
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Львов+22°... +8°
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Николаев+31°... +14°
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Одесса+31°... +15°
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Полтава+29°... +16°
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Ровно+24°... +9°
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Симферополь+27°... +15°
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Сумы+29°... +15°
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Тернополь+25°... +11°
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Харьков+29°... +16°
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Херсон+31°... +14°
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Хмельницкий+27°... +12°
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Черкассы+30°... +13°
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Чернигов+30°... +13°
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Черновцы+29°... +14°