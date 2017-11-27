Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Закарпатья

Негативных последствий не ожидается.

На реках Закарпатья ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН

В понедельник, 27 ноября, на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"27 ноября в результате выпадения осадков на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 м, в нижних течениях Латорицы и Боржавы на 1,0-2,0 м над текущими уровнями, без негативных последствий", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 27 ноября, в Карпатах ожидается значительная лавинная опасность.