В Индонезии из-за извержения вулкана эвакуировали 40 тысяч человек

Еще предстоит эвакуировать несколько десятков тысяч человек.

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Из-за извержения вулкана Агунг с индонезийского острова Бали эвакуировали 40 тысяч человек.

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В то же время в эвакуации нуждаются десятки тысяч людей, сообщает Reuters со ссылкой на Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий страны.

"Мы действительно просим людей, которые находятся в опасной зоне, эвакуироваться, поскольку существует угроза мощного извержения", - сообщил представитель агентства.

Отмечается, всего в опасной зоне находилось 90-100 тысяч человек, 40 тысяч из которых уже эвакуированы.

Напомним, несколько международных авиакомпаний отменили рейсы на Бали в Индонезии из-за второго за неделю извержения вулкана Агунг.