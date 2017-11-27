В Индонезии из-за извержения вулкана эвакуировали 40 тысяч человек
Еще предстоит эвакуировать несколько десятков тысяч человек.
Из-за извержения вулкана Агунг с индонезийского острова Бали эвакуировали 40 тысяч человек.
На Бали вулкан Агунг выбросил столб дыма до трех тысяч метров высотой
В то же время в эвакуации нуждаются десятки тысяч людей, сообщает Reuters со ссылкой на Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий страны.
"Мы действительно просим людей, которые находятся в опасной зоне, эвакуироваться, поскольку существует угроза мощного извержения", - сообщил представитель агентства.
Отмечается, всего в опасной зоне находилось 90-100 тысяч человек, 40 тысяч из которых уже эвакуированы.
Напомним, несколько международных авиакомпаний отменили рейсы на Бали в Индонезии из-за второго за неделю извержения вулкана Агунг.
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