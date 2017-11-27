В Карпатах объявили лавинную опасность (видео)

09:37, 27 ноября 2017
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В Карпатах сегодня пройдет снег.

В Карпатах объявили лавинную опасность / УНИАН
В Карпатах объявили лавинную опасность / УНИАН

Сегодня, 27 ноября, в Карпатах очікуєтсья значительная лавинная опасность.

В Киеве сегодня пройдет дождь, днем до +4°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"В связи с интенсивными осадками в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная лавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 27 ноября, в Украине пройдут дожди и мокрый снег, на юге до +11°.

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