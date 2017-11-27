В Киеве сегодня пройдет дождь, днем до +4°

08:30, 27 ноября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 27 ноября в столице пройдет дождь, днем до +4°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до +2°. Ветер восточный и юго-восточный, до 3,9 м/с.

В Украине сегодня пройдут дожди и мокрый снег, на юге до +11° (карта)

Солнце в столице взойдет в 07:30, а зайдет в 16:00.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 27 ноября, в Украине пройдут дожди и мокрый снег, на юге до +11°.

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