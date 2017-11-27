В Украине сегодня пройдут дожди и мокрый снег, на юге до +11° (карта)

08:05, 27 ноября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 27 ноября, в Украине пройдут дожди и мокрый снег, на юге до +11°.

В Украине сегодня ожидается мокрый снег / УНИАН
В Украине сегодня ожидается мокрый снег / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +1°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +11°.

На западе Украины пройдет снег. Днем до +3°.

В северных областях дожди. Температура до +4°. В центре пройдут дожди и мокрый снег, температура до +5°.

Прогноз на 27 ноября / УНИАН
Прогноз на 27 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 27 ноября — день памяти апостола Филиппа, Григория, Федора. Иней на деревьях — к морозам, туман — к оттепели, а если ночью был иней, днем снег не выпадет.

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