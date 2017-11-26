На Бали из-за извержения вулкана эвакуировали 24 тысячи человек

23:54, 26 ноября 2017
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Жителей эвакуировали из 224 населенных пунктов.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Из-за извержения вулкана Агунг примерно 24 тыс. жителей острова Бали были эвакуированы, передает CNN.

На Бали вулкан Агунг выбросил столб дыма до трех тысяч метров высотой

Как отмечается, жителей эвакуировали из 224 населенных пунктов. Кроме того, по данным местных властей, столб пепла поднимался на высоту 7,5 км.

Ранее сообщалось, что из-за второго за неделю извержения на острове нарушилось международное авиасообщение.

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