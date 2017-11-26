Понедельник в Украине будет облачным, на большей части территории дожди

В Карпатах 27 ноября ночью снег и мокрый снег, днем небольшой дождь с мокрым снегом.

Дождливая погода в Киеве / фото УНИАН

27 ноября в Украине будет облачно. На большей части территории дожди, кроме юга, местами с мокрым снегом, ночью и утром в западных областях местами сильные осадки; в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях без существенных осадков.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В восточных областях на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла; в Одесской области ночью 2-7°, днем 6-11° тепла; в восточных областях ночью 5-10°, днем 1-4° мороза.

На большей части территории дожди / фото facebook.com/ukrgmc.official

В столице завтра ночью небольшой, днем умеренный дождь, местами с мокрым снегом. Температура ночью 0-2° тепла, 2-4°.

В Львове ближайшей ночью осадки, местами сильные, днем дождь с мокрым снегом. Температура ночью 0..2°, днем 1..3°.

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В Карпатах 27 ноября ночью снег и мокрый снег, днем небольшой дождь с мокрым снегом. Температура ночью -2..-7°, днем 2..-3°.

В Одессе 27 ноября ночью местами небольшой, днем умеренный дождь. Ночью 5..7°, днем 8..10°.

В Днепре завтра существенных осадков не ждем. Температура ночью -3..-5°, днем 1..3°.

В Харькове в понедельник без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ночью -5..-7°, днем -1..-3°.

Напомним, на территорию Украины идет штормовой циклон из Скандинавии. По словам метеоролога, за несколько дней до календарной зимы циклон может добраться до территории Украины. Он вызовет снегопады и понижение температуры.