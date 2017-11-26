Понедельник в Украине будет облачным, на большей части территории дожди
В Карпатах 27 ноября ночью снег и мокрый снег, днем небольшой дождь с мокрым снегом.
27 ноября в Украине будет облачно. На большей части территории дожди, кроме юга, местами с мокрым снегом, ночью и утром в западных областях местами сильные осадки; в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях без существенных осадков.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
В восточных областях на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла; в Одесской области ночью 2-7°, днем 6-11° тепла; в восточных областях ночью 5-10°, днем 1-4° мороза.
В столице завтра ночью небольшой, днем умеренный дождь, местами с мокрым снегом. Температура ночью 0-2° тепла, 2-4°.
В Львове ближайшей ночью осадки, местами сильные, днем дождь с мокрым снегом. Температура ночью 0..2°, днем 1..3°.
Синоптик рассказала, когда в Украине похолодает
В Карпатах 27 ноября ночью снег и мокрый снег, днем небольшой дождь с мокрым снегом. Температура ночью -2..-7°, днем 2..-3°.
В Одессе 27 ноября ночью местами небольшой, днем умеренный дождь. Ночью 5..7°, днем 8..10°.
В Днепре завтра существенных осадков не ждем. Температура ночью -3..-5°, днем 1..3°.
В Харькове в понедельник без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ночью -5..-7°, днем -1..-3°.
Напомним, на территорию Украины идет штормовой циклон из Скандинавии. По словам метеоролога, за несколько дней до календарной зимы циклон может добраться до территории Украины. Он вызовет снегопады и понижение температуры.
Погода в Украине
-
Винница+23°... +10°
-
Днепр+21°... +9°
-
Донецк+19°... +6°
-
Житомир+24°... +10°
-
Запорожье+20°... +10°
-
Ивано-Франковск+27°... +11°
-
Киев+22°... +11°
-
Кировоград+21°... +8°
-
Луганск+18°... +6°
-
Луцк+26°... +12°
-
Львов+27°... +15°
-
Николаев+25°... +10°
-
Одесса+25°... +13°
-
Полтава+19°... +9°
-
Ровно+26°... +12°
-
Симферополь+25°... +9°
-
Сумы+18°... +7°
-
Тернополь+26°... +13°
-
Харьков+17°... +8°
-
Херсон+25°... +10°
-
Хмельницкий+25°... +13°
-
Черкассы+21°... +11°
-
Чернигов+20°... +9°
-
Черновцы+28°... +15°