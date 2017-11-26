На Бали вулкан Агунг выбросил столб дыма до трех тысяч метров высотой

Специалисты заявляют, что точный прогноз, когда именно может произойти извержение вулкана, сделать невозможно.

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В ночь на воскресенье, 26 ноября, на индонезийском острове Бали вулкан Агунг выбросил столб дыма и пепла высотой около трех тысяч метров, сообщает Deutsche Welle.

Специалисты заявляют, что точный прогноз, когда именно может произойти извержение вулкана, сделать невозможно. Сейчас уровень вероятности извержения остается на втором самом высоком уровне.

Авиасообщение на острове пока функционирует в обычном режиме, отменено лишь несколько авиарейсов.

Напомним, власти призвали население в радиусе 7,5 километра от вулкана эвакуироваться. Около 25 тысяч человек сейчас находятся во временных убежищах.

Отмечается, что извержение Агунга на острове ожидают от середины сентября. В конце сентября на Бали эвакуировали более 120 тысяч человек. Вскоре они вернулись домой, однако вулкан остается активным.

Последний раз извержение вулкана Агунг было в 1963 году. Тогда на Бали погибли более 1100 человек.