На Украину надвигается опасный шторм из Скандинавии – метеоролог

По словам метеоролога, за несколько дней до календарной зимы циклон может добраться до территории Украины. Он вызовет снегопады и понижение температуры.

На Украину надвигается шторм из Скандинавии / фото УНИАН

Сейчас к территории Украины идет штормовой циклон из Скандинавии. Этот циклон принесет немало неприятных погодных ситуаций.

Об этом сказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова, передает "Голос".

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"Сейчас территория Украины в эти дни будет подвержена проникновению фронтальных систем, связанных с очень большим циклоном над Скандинавией. Этот циклон принесет немало неприятных ситуаций, он штормовой", — рассказала Мартазинова.

По ее словам, за несколько дней до календарной зимы циклон может добраться до территории Украины. Он вызовет снегопады и понижение температуры.

А что касается прогноза об аномально холодной зимы, то синоптик эти утверждения опровергает. По ее словам, температура в декабре, январе, феврале в нашей стране будет такая же, как и в прошлом году.