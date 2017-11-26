Спасатели предупредили о лавинной опасности в высокогорье Карпат

11:56, 26 ноября 2017
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В высокогорье Карпат ожидается лавинная опасность.

В Карпатах ожидается значительная лавинная опасность / фото УНИАН
В Карпатах ожидается значительная лавинная опасность / фото УНИАН

В высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей 27 ноября будет высокая угроза схода лавин.

В Карпатах объявили лавинную опасность

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"27 ноября, в связи с интенсивными осадками, в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная лавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что 26-27 ноября в результате осадков на реках Закарпатской области прогнозируется повышение уровней воды на 0,3-1,0 м, в нижних течениях Латорицы и Боржавы на 1,0-2,0 м над текущими уровнями, без негативных последствий.

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