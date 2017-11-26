Из-за извержения вулкана Агунг на Бали отменили авиарейсы (фото)

08:51, 26 ноября 2017
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Вулкан Агунг в Индонезии выбрасывает пепел второй раз за неделю.

Несколько международных авиакомпаний отменили рейсы на Бали в Индонезии из-за второго за неделю извержения вулкана Агунг.

В частности, свои рейсы отменили такие авиакомпании, как Qantas, Virgin, KLM, Air Asia Malaysia и Jetstar после того, как вулкан выбросил столб пепла на высоту в 1,5 километра, сообщает Reuters.

Вместе с тем, в авиакомпании Jetstar отметили, что большинство рейсов 26 ноября будет выполняться в соответствии с графиком. При этом добавили, что рейсы могут быть отменены из-за непредсказуемости вулкана и направления движения облака пепла.

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Последний выброс пепла из вулкана является гораздо большим чем тот, который произошел несколькими днями ранее, 21 ноября.

Власти решили эвакуировать 25 тысяч местных жителей в радиусе 7,5 километров от вулкана.

Последнее крупное извержение этого этого вулкана произошло в 1963 году, тогда жертвами стали более 1000 человек. Высота вершины вулкана составляет 3142 м, диаметр кратера - 520 на 375 м. Глубина кратера - 200 м.

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