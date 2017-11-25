Прогноз погоды на 26 ноября: в Украину идут снег, дождь и туман
По прогнозам синоптиков атмосферный фронт обусловит дождь и мокрый снег, в некоторых регионах - туман.
Погода 26 ноября в Украине будет холодной, на Западе – снег с дождями. Часть регионов окутает туман. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Атмосферный фронт обусловит дождь и мокрый снег в западных областях. К вечеру осадки дойдут до севера Винницкой и Одесской областей. Восток Украины, южная часть, большинство центра будут находиться максимум в туманах", – говорится в сообщении.
Погода на выходные: в Украине практически без осадков, во многих областях немного потеплеет (карта)
По словам Диденко, в ночь на воскресенье немного потеплеет, но на востоке Украины будет мороз – 0...-3, Днем, 26 ноября, температура воздуха поднимется до 0...+6 градусов тепла, на Одесщине и в Крыму – +5...+9 градусов.
"В Киеве 26 ноября вечером есть возможность осадков, но и немного потеплеет – в ночь на воскресенье до +2, днем – до +4...+5 градусов", – добавила синоптик.
Прогноз погоды на воскресенье, 26 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +5...+7
Львов – +4...+6
Ивано-Франковск – +3...+5
Тернополь – +6...+8
Черновцы – +4...+6
Хмельницкий – +4...+6
Луцк – +5...+7
Ровно – +5...+7
Житомир – +4...+6
Винница – +5...+7
Одесса – +9...+11
Николаев – +5...+7
Херсон – +4...+6
Симферополь – +6...+8
Кропивницкий – +4...+6
Черкассы – +4...+6
Чернигов – +3...+5
Сумы – +2...+4
Полтава – +3...+5
Днепр – +3...+5
Запорожье – +3...+5
Донецк – 0...+2
Луганск – -1...+1
Харьков – 0...-2
Киев – +4...+6
Погода в Украине
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Винница+23°... +10°
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Днепр+21°... +9°
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Донецк+19°... +6°
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Житомир+24°... +10°
-
Запорожье+20°... +10°
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Ивано-Франковск+27°... +11°
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Киев+22°... +11°
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Кировоград+21°... +8°
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Луганск+18°... +6°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+27°... +15°
-
Николаев+25°... +10°
-
Одесса+25°... +13°
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Полтава+19°... +9°
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Ровно+26°... +12°
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Симферополь+25°... +9°
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Сумы+18°... +7°
-
Тернополь+26°... +13°
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Харьков+17°... +8°
-
Херсон+25°... +10°
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Хмельницкий+25°... +13°
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Черкассы+21°... +11°
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Чернигов+20°... +9°
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Черновцы+28°... +15°