Прогноз погоды на 26 ноября: в Украину идут снег, дождь и туман

По прогнозам синоптиков атмосферный фронт обусловит дождь и мокрый снег, в некоторых регионах - туман.

Прогноз погоды на 26 ноября / фото УНИАН

Погода 26 ноября в Украине будет холодной, на Западе – снег с дождями. Часть регионов окутает туман. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Атмосферный фронт обусловит дождь и мокрый снег в западных областях. К вечеру осадки дойдут до севера Винницкой и Одесской областей. Восток Украины, южная часть, большинство центра будут находиться максимум в туманах", – говорится в сообщении.

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По словам Диденко, в ночь на воскресенье немного потеплеет, но на востоке Украины будет мороз – 0...-3, Днем, 26 ноября, температура воздуха поднимется до 0...+6 градусов тепла, на Одесщине и в Крыму – +5...+9 градусов.

"В Киеве 26 ноября вечером есть возможность осадков, но и немного потеплеет – в ночь на воскресенье до +2, днем – до +4...+5 градусов", – добавила синоптик.

Прогноз погоды на воскресенье, 26 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +5...+7

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +6...+8

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +4...+6

Луцк – +5...+7

Ровно – +5...+7

Житомир – +4...+6

Винница – +5...+7

Одесса – +9...+11

Николаев – +5...+7

Херсон – +4...+6

Симферополь – +6...+8

Кропивницкий – +4...+6

Черкассы – +4...+6

Чернигов – +3...+5

Сумы – +2...+4

Полтава – +3...+5

Днепр – +3...+5

Запорожье – +3...+5

Донецк – 0...+2

Луганск – -1...+1

Харьков – 0...-2

Киев – +4...+6