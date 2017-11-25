Спасатели предупредили о лавинах в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей

Также 26-27 ноября в результате осадков на реках Закарпатской области прогнозируется повышение уровней воды.

ГСЧС предупреждает о лавинной опасности в горах \ dsns.gov.ua

В высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей в понедельник ожидается лавинная опасность.

Читайте также В Карпатах объявили лавинную опасностьОб этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«27 ноября, в связи с интенсивными осадками, в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительное лавинная опасность (3 уровень).

Также отмечается, что 26-27 ноября в результате осадков на реках Закарпатской области прогнозируется повышение уровня воды на 0,3-1,0 м, в нижних течениях Латорицы и Боржавы на 1,0-2,0 м над текущими уровнями, без негативных последствий.