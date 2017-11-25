Киев на два дня погрузится в туман

11:20, 25 ноября 2017
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Видимость в Киеве из-за тумана упадет до 200-500 м.

В столице сегодня и завтра сохранится туман / Скриншот
В столице сегодня и завтра сохранится туман / Скриншот

До конца суток, а также ночью и завтра утром в Киеве ожидается туман.

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Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"В ближайший час и до конца суток 25 ноября, ночью и утром 26 ноября в столице видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Как сообщала Погода УНИАН, на выходных в Украине практически без осадков, на востоке и в центре сохранится холодная погода, в других регионах чуть потеплеет.

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