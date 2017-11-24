Синоптики предупреждают о тумане на западе Украины

Видимость 200-500 м.

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24-25 ноября в западных областях Украины ожидается туман.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Вечером 24 ноября с сохранением ночью и утром 25 ноября в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Напомним, на выходных в Украине практически без осадков, на востоке и в центре сохранится холодная погода, в других регионах немного потеплеет.