Синоптики предупреждают о тумане на западе Украины

16:22, 24 ноября 2017
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Видимость 200-500 м.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

24-25 ноября в западных областях Украины ожидается туман.

Сегодня в Киеве будет холодно и без осадков

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Вечером 24 ноября с сохранением ночью и утром 25 ноября в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Напомним, на выходных в Украине практически без осадков, на востоке и в центре сохранится холодная погода, в других регионах немного потеплеет.

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