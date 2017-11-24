Погода на Новый год: перед праздниками ударит 18-градусный мороз, а в январе украинцев ждет потепление

Со второй половины января температура повысится, а в середине февраля возможно резкое похолодание.

В этом году обещают небольшое количество снега / фото УНИАН

Перед Новым годом ночная температура в Украине может достигать -16°.. -18° на севере, а новогодняя температура будет повышаться в пределах от 0 до -4°. Об этом сообщила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова, представляя результаты исследования на пресс-конференции.

Средняя температура в декабре будет также в пределах нормы -3°..-4° на большей части территории Украины.

Читайте также Климатологи и народные синоптики разошлись в прогнозах о том, какой будет зима

Мартазинова отметила, что в январе на большей части территории Украины температура воздуха будет выше нормы на 1°-2°, и составит -4°.. -6° мороза.

«Области, которые попадают в западную половину территорий Украины, будут значительно теплее (4-5°), чем на всей остальной территории (7-5°), Одесская область – в пределах нормы -2°», - сказала она.

Со второй половины января температура повысится, а в середине февраля возможно резкое похолодание, в восточной части - значительно ниже нормы.

Кроме того, как сообщал УНИАН, украинцев ждет малоснежная зима.