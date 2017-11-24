Погода на Новый год: перед праздниками ударит 18-градусный мороз, а в январе украинцев ждет потепление
Со второй половины января температура повысится, а в середине февраля возможно резкое похолодание.
Перед Новым годом ночная температура в Украине может достигать -16°.. -18° на севере, а новогодняя температура будет повышаться в пределах от 0 до -4°. Об этом сообщила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова, представляя результаты исследования на пресс-конференции.
Средняя температура в декабре будет также в пределах нормы -3°..-4° на большей части территории Украины.
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Мартазинова отметила, что в январе на большей части территории Украины температура воздуха будет выше нормы на 1°-2°, и составит -4°.. -6° мороза.
«Области, которые попадают в западную половину территорий Украины, будут значительно теплее (4-5°), чем на всей остальной территории (7-5°), Одесская область – в пределах нормы -2°», - сказала она.
Со второй половины января температура повысится, а в середине февраля возможно резкое похолодание, в восточной части - значительно ниже нормы.
Кроме того, как сообщал УНИАН, украинцев ждет малоснежная зима.
Погода в Украине
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Винница+23°... +10°
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Днепр+21°... +9°
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Донецк+19°... +6°
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Житомир+24°... +10°
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Запорожье+20°... +10°
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Ивано-Франковск+27°... +11°
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Киев+22°... +11°
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Кировоград+21°... +8°
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Луганск+18°... +6°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+27°... +15°
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Николаев+25°... +10°
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Одесса+25°... +13°
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Полтава+19°... +9°
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Ровно+26°... +12°
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Симферополь+25°... +9°
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Сумы+18°... +7°
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Тернополь+26°... +13°
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Харьков+17°... +8°
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Херсон+25°... +10°
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Хмельницкий+25°... +13°
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Черкассы+21°... +11°
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Чернигов+20°... +9°
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Черновцы+28°... +15°