На Аляске в результате схода лавины погиб лыжник

15:32, 24 ноября 2017
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Еще двум людям удалось спастись.

В Аляске сошла лавина / twitter.com/Meteorologene
В Аляске сошла лавина / twitter.com/Meteorologene

В американском штате Аляска в горах Талкитна в результате схода лавины погиб лыжник.

С начала сезона на Эвересте погибли десять альпинистов

Еще двум людям удалось спастись. Они пытались помочь третьему, однако безуспешно, сообщает KTUU.

Напомним, в Монголии спасатели обнаружили тела десяти альпинистов, которые совершали подъем на вершину горы Отгонтэнгэр. 22 октября в горах пропали без вести 17 человек, тела 10 из них спасатели обнаружили 23 октября.

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