Эпицентр подземных толчков располагался недалеко от населенного пункта Тадине

В Новой Каледонии произошло землетрясение / expedia.com

В четверг, 23 ноября, в Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 5,1.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 65 км на северо-восток от населенного пункта Тадине. Очаг землетрясения залегал на глубине 16,4 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате двух землетрясений в Азербайджане повреждены 132 дома. Наибольший ущерб нанесен селу Чеменли, где пострадали 36 домов.