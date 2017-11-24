Малоснежная и холодная: синоптики рассказали, какой будет зима в Украине

Все области Украины на протяжении зимы будут испытывать дефицит осадков за зимний сезон.

Средняя температура в декабре будет также в пределах нормы / фото huffpost.com

В большинстве областей Украины зимой ожидается дефицит осадков, температура воздуха в пределах нормы - 5-6 градусов мороза, сообщила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова, представляя результаты исследования на пресс-конференции.

«Температура воздуха на большей части Украины ожидается в пределах нормы (5-6 градусов) и на 1-2 градуса выше. Все области Украины на протяжении зимы будут испытывать дефицит осадков за зимний сезон», - сказала она.

По ее словам, средняя температура в декабре будет также в пределах нормы – «минус» 3-4 градуса на большей части территории Украины.

«Ночная температура в конце декабря, перед Новым годом, может достигать «минус» 16 - «минус» 18 градусов на севере, а новогодняя температура будет уже повышаться в пределах от 0 до «минус» 4 градусов», - сказала она.

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Мартазинова отметила, что в январе на большей части территории Украины температура воздуха будет выше нормы на 1-2 градуса, и составит 4-6 градусов мороза.

«Области, которые попадают в западную половину территорий Украины, будут значительно теплее (4-5 градусов), чем на всей остальной территории (7-5 градусов), Одесская область – в пределах нормы - «минус» 2 градуса», - сказала она.

Она отметила, что со второй половины января температура повысится, а в середине февраля возможно резкое похолодание, в восточной части - значительно ниже нормы.

Мартазинова сообщила, что в северо-западных и северных областях ожидаются осадки в пределах нормы и выше, в то время как на остальной территории страны, в частности, в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской областях, будет дефицит осадков.

«Для восточной части (Украины) дефицит осадков может быть причиной для отсутствия нужного запаса влаги для весенних процессов в сельском хозяйстве», - сказала Мартазинова.

Ранее сообщалось, что климатологи и народные синоптики разошлись в прогнозах о том, какой будет зима.