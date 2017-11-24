В Индонезии 35 человек пострадали из-за торнадо

13:36, 24 ноября 2017
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Скорость ветра достигала 70 км/ч.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

На индонезийском острове Ява из-за торнадо пострадали 35 человек.

В США в результате торнадо погибли два человека (видео)

Также были повреждены более 600 домов, сообщает Reuters со ссылкой на местных чиновников.

Из-за торнадо эвакуировали около 100 человек. Отмечается, что скорость ветра достигала 70 км/ч.

Напомним, из-за мощного шторма на северо-западе США 180 тысяч потребителей остались без электричества.

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