В Индонезии 35 человек пострадали из-за торнадо
Скорость ветра достигала 70 км/ч.
На индонезийском острове Ява из-за торнадо пострадали 35 человек.
В США в результате торнадо погибли два человека (видео)
Также были повреждены более 600 домов, сообщает Reuters со ссылкой на местных чиновников.
Из-за торнадо эвакуировали около 100 человек. Отмечается, что скорость ветра достигала 70 км/ч.
Напомним, из-за мощного шторма на северо-западе США 180 тысяч потребителей остались без электричества.
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