Погода на выходные: в Украине практически без осадков, во многих областях немного потеплеет (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в Украине практически без осадков, на востоке и в центре сохранится холодная погода, в остальных регионах немного потеплеет.

На выходных в Украине будет практически без осадков / УНИАН

В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +2°, днем +4°. В воскресенье облачно с прояснениями, +4°...+6°.

Во Львове завтра без осадков, ночью +3°, днем +10°. В воскресенье пройдет дождь, 0°...+6°.

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В Луцке в субботу ночью +2°, днем +8°, без осадков. В воскресенье ночью +1°, днем +6°, ливень.

В Виннице в субботу пасмурно, температура воздуха +4°...+5°. В воскресенье до +6°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +5°, днем +9°. В воскресенье +4°...+10°.

В Харькове в субботу пройдет мокрый снег, температура ночью -1°, днем 0°. В воскресенье -2°...+1°,также ожидается снег.

Прогноз на 25 ноября / УНИАН

Прогноз на 26 ноября / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью -2°, днем +1°. В воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха -1°...+4°.

В Симферополе завтра солнечно, -2°...+6°. В воскресенье +4°...+10°, без осадков.

Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью -2°, днем +1°. В воскресенье без осдаков, температура до +2°.

В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем 0°. В воскресенье температура до +2°, пасмурно.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью -5°, днем +2°. В воскресенье -2°...+1°, пройдет снег.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +5°. В воскресенье пройдет дождь, ночью -4°, днем +4°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +1°, днем +12°. В воскресенье ливень, ночью -2°, днем до +6°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +8°. В воскресенье температура днем +6°, пройдет дождь.

В Сваляве завтра пройдет дождь, +4°, в воскресенье мокрый снег, температура воздуха -4° …+2°.

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