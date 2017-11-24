Погода на выходные: в Украине практически без осадков, во многих областях немного потеплеет (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в Украине практически без осадков, на востоке и в центре сохранится холодная погода, в остальных регионах немного потеплеет.
В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +2°, днем +4°. В воскресенье облачно с прояснениями, +4°...+6°.
Во Львове завтра без осадков, ночью +3°, днем +10°. В воскресенье пройдет дождь, 0°...+6°.
В Украине сегодня без осадков, на западе потеплеет до +9° (карта)
В Луцке в субботу ночью +2°, днем +8°, без осадков. В воскресенье ночью +1°, днем +6°, ливень.
В Виннице в субботу пасмурно, температура воздуха +4°...+5°. В воскресенье до +6°, без осадков.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +5°, днем +9°. В воскресенье +4°...+10°.
В Харькове в субботу пройдет мокрый снег, температура ночью -1°, днем 0°. В воскресенье -2°...+1°,также ожидается снег.
В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью -2°, днем +1°. В воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха -1°...+4°.
В Симферополе завтра солнечно, -2°...+6°. В воскресенье +4°...+10°, без осадков.
Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью -2°, днем +1°. В воскресенье без осдаков, температура до +2°.
В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем 0°. В воскресенье температура до +2°, пасмурно.
В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью -5°, днем +2°. В воскресенье -2°...+1°, пройдет снег.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +5°. В воскресенье пройдет дождь, ночью -4°, днем +4°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +1°, днем +12°. В воскресенье ливень, ночью -2°, днем до +6°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +8°. В воскресенье температура днем +6°, пройдет дождь.
В Сваляве завтра пройдет дождь, +4°, в воскресенье мокрый снег, температура воздуха -4° …+2°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+23°... +10°
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Днепр+21°... +9°
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Донецк+19°... +6°
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Житомир+24°... +10°
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Запорожье+20°... +10°
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Ивано-Франковск+27°... +11°
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Киев+22°... +11°
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Кировоград+21°... +8°
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Луганск+18°... +6°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+27°... +15°
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Николаев+25°... +10°
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Одесса+25°... +13°
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Полтава+19°... +9°
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Ровно+26°... +12°
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Симферополь+25°... +9°
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Сумы+18°... +7°
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Тернополь+26°... +13°
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Харьков+17°... +8°
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Херсон+25°... +10°
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Хмельницкий+25°... +13°
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Черкассы+21°... +11°
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Чернигов+20°... +9°
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Черновцы+28°... +15°