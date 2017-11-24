Свыше 30 жилых и других построек были повреждены.

В результате землетрясения в Китае пострадали шесть человек / scmp.com

В результате землетрясения, которое произошло 23 ноября на юго-западе Китая, незначительные травмы получили шесть человек.

Читайте также Землетрясения в Азербайджане повредили более 130 домов

Свыше 30 жилых и других построек были повреждены, сообщает Xinhua со ссылкой на местные власти.

По оценкам, экономический ущерб от землетрясения составляет около 910 тыс. долларов США. В зоне бедствия на несколько часов была нарушена сотовая связь, которую восстановили к концу дня.

Напомним, в четверг, 23 ноября, у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1.