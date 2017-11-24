Сильные дожди привели к наводнениям в Великобритании и Ирландии (видео)
За одну ночь спасатели приняли более 400 звонков от местных жителей.
В Великобритании и Ирландии из-за наводнений, вызванных сильными дождями, эвакуировали десятки человек.
В Индонезии более 2 тысяч человек пострадали в результате наводнения
Так, в графстве Ланкашир (Англия) за 24 часа выпало более 4 см осадков, сообщает SkyNews.
За одну ночь спасатели приняли более 400 звонков от местных жителей, спасли 70 человек, а также 20 лошадей, кошку и собаку.
Из-за наводнения в пострадавших районах перекрыли дороги и закрыли школы.
Local people people in Mountmellick, Co Laois have described today's flooding as the worst in living memory pic.twitter.com/LJOWdQL0vE— RTÉ News (@rtenews) November 22, 2017
Напомним, провинции Тхыатхьен-Хюэ и Куангчи в центре Вьетнама пострадали от наводнения, вызванного тропической депрессией "Кироги".
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