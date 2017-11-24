Сильные дожди привели к наводнениям в Великобритании и Ирландии (видео)

10:35, 24 ноября 2017
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За одну ночь спасатели приняли более 400 звонков от местных жителей.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В Великобритании и Ирландии из-за наводнений, вызванных сильными дождями, эвакуировали десятки человек.

В Индонезии более 2 тысяч человек пострадали в результате наводнения

Так, в графстве Ланкашир (Англия) за 24 часа выпало более 4 см осадков, сообщает SkyNews.

За одну ночь спасатели приняли более 400 звонков от местных жителей, спасли 70 человек, а также 20 лошадей, кошку и собаку.

Из-за наводнения в пострадавших районах перекрыли дороги и закрыли школы.

Напомним, провинции Тхыатхьен-Хюэ и Куангчи в центре Вьетнама пострадали от наводнения, вызванного тропической депрессией "Кироги".

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