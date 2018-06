Сильные дожди привели к наводнениям в Великобритании и Ирландии (видео)

В Великобритании и Ирландии из-за наводнений, вызванных сильными дождями, эвакуировали десятки человек.

Так, в графстве Ланкашир (Англия) за 24 часа выпало более 4 см осадков, сообщает SkyNews.

За одну ночь спасатели приняли более 400 звонков от местных жителей, спасли 70 человек, а также 20 лошадей, кошку и собаку.

Из-за наводнения в пострадавших районах перекрыли дороги и закрыли школы.

Local people people in Mountmellick, Co Laois have described today's flooding as the worst in living memory pic.twitter.com/LJOWdQL0vE