У берегов Японии произошло землетрясение

09:31, 24 ноября 2017
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Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

В Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В четверг, 23 ноября, у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 161 км на юго-восток от населенного пункта Назе. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, три человека получили ранения в результате землетрясения в Тибетском автономном районе Китая

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