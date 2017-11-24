Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

В Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В четверг, 23 ноября, у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 161 км на юго-восток от населенного пункта Назе. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, три человека получили ранения в результате землетрясения в Тибетском автономном районе Китая