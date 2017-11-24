Сегодня в Киеве будет холодно и без осадков

08:30, 24 ноября 2017
409

Согласно данным Погода УНИАН, 24 ноября в столице без осадков, днем до +1°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до -3°. Ветер южный и юго-восточный, до 3,5 м/с.

На выходных в Украине потеплеет

Солнце в столице взошло в 07:25, а зайдет в 16:02.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 24 ноября, в Украине без осадков, на востоке ночью похолодает до -10°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта) Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта)
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22°
Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта) Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта)
В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз) В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз)
В Ривне установили охлаждающую водяную рамку В Ривне установили охлаждающую водяную рамку
На Кубе жертвами шторма "Альберто" стали четыре человека На Кубе жертвами шторма "Альберто" стали четыре человека
В Пакистане установилась рекордная жара: температура поднялась до +50 градусов В Пакистане установилась рекордная жара: температура поднялась до +50 градусов

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
82 %
750 мм
3.2 м/с
28 %
Лента новостей