В Украине сегодня без осадков, на западе потеплеет до +9° (карта)

08:05, 24 ноября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 24 ноября в Украине без осадков, на западе до +9°.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН
В Украине сегодня без осадков / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до -2°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +4°.

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На западе Украины без осадков. Днем теплее всего будет во Львовской области - до +9°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +1°. В центре без осадков, температура до +4°.

Прогноз на 24 ноября / УНИАН
Прогноз на 24 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 24 ноября — день преподобных Феодора Студита и Мартирия Зеленецкого, Мины, Виктора, Викентия, Феодора, Максима, Степаниды. Если день Федора Студня бывает теплым, то зима будет теплая, если же холоден, то вся зима холодная. 

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