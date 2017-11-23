Завтра в Киеве без осадков, днем температура до +1°

Согласно данным Погода УНИАН, 24 ноября в столице без осадков, днем до +1°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до -3°. Ветер южный и юго-восточный, до 3,5 м/с.

Читайте также В Украине сегодня практически без осадков, на западе потеплеет до +7° (карта)

Солнце в столице взойдет в 07:25, а зайдет в 16:02.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 24 ноября, в Украине без осадков, на востоке ночью похолодает до -10°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.