Завтра в Киеве без осадков, днем температура до +1°

17:00, 23 ноября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 24 ноября в столице без осадков, днем до +1°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до -3°. Ветер южный и юго-восточный, до 3,5 м/с.

В Украине сегодня практически без осадков, на западе потеплеет до +7° (карта)

Солнце в столице взойдет в 07:25, а зайдет в 16:02.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 24 ноября, в Украине без осадков, на востоке ночью похолодает до -10°.

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